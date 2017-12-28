Суд арестовал гендиректора фабрики «Меньшевик» по обвинению в убийстве
Пресненский суд Москвы арестовал гендиректора кондитерской фабрики «Меньшевик» Илью Аверьянова, который был задержан утром 28 декабря, на следующий день после перестрелки на предприятии.
Аверьянову предъявлено обвинение в убийстве. На заседании суда он заявил, что «никого убивать не хотел» и что сперва сделал предупредительный выстрел.
«В тот момент, когда я увидел надвигающихся на меня вооруженных людей, то произвел предупредительный выстрел в плитку, после чего один из захватчиков попытался вырвать у меня из рук оружие. Далее произошли два выстрела: первый выстрел угодил в землю, а вторая пуля вылетела в район грудной клетки», — цитирует его «Интерфакс».
Перестрелка на фабрике «Меньшевик», в ходе которой гендиректор и бывший собственник предприятия Илья Аверьянов застрелил охранника Алексея Осипова, произошла утром 27 декабря. На фабрику пришли судебные приставы и представители компании, которая взыскивает с компании долг.
Аверьянову удалось скрыться до прибытия полиции. Его задержали утром 28 декабря.
Илья Аверьянов утверждает, что у него пытаются отнять фабрику преступники, которым содействует прокуратура.