Сбербанк и «Транснефть» урегулировали спор на 67 миллиардов рублей

Подробностей соглашения Сбербанк и «Транснефть» пока не раскрывают.

Сбербанк и «Транснефть», между которыми шло разбирательство на сумму 67 миллиардов рублей, объявили о достижении договоренности об урегулировании спора.

Разбирательство было связано со сделкой, заключенной между компаниями в 2013 году «в целях снижения стоимости обслуживания корпоративных облигаций» «Транснефти». Условия сделки зависели от курса доллара к рублю, и после резкого ослабления рубля в 2014 году «Транснефть» потеряла почти 56 миллиардов рублей.

«Транснефть» подала на Сбербанк в суд, требуя признать сделку недействительной. В начале июня 2017 года иск был удовлетворен, но вышестоящая инстанция отменила это решение. В ноябре стороны объявили, что планируют заключить мировое соглашение.