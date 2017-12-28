Заблокирован ролик с призывом на акцию Навального
На ютьюбе заблокирован ролик Алексея Навального, в котором оппозиционер призывал сторонников устроить забастовку против выборов президента, начиная с 28 января. О блокировке ролика стало известно в ночь на 27 декабря — через полдня после его публикации.
Никаких пояснений по поводу блокировки на странице ролика нет. Сам Навальный заявил, что разбирается в случившемся.
Обновление. По словам Навального, причиной блокировки назвали «неправомерные хэштеги». Хэштегами к записи были «#забастовка #Навальный2018 #28января и такое прочее».
25 декабря Центральная избирательная комиссия отказалась зарегистрировать группу выдвижения Навального в президенты, сославшись на то, что у него есть непогашенная судимость по тяжкой статье. Навальный считает такой отказ неконституционным.
После решения ЦИК Навальный призвал бойкотировать выборы, а свои предвыборные штабы в российских регионах он преобразовал в центры забастовки.
В Кремле заявили, что правоохранительные органы должны проверить призывы к бойкоту выборов на соответствие законодательству.