Заблокирован ролик с призывом на акцию Навального

На ютьюбе заблокирован ролик Алексея Навального, в котором оппозиционер призывал сторонников устроить забастовку против выборов президента, начиная с 28 января. О блокировке ролика стало известно в ночь на 27 декабря — через полдня после его публикации.

Никаких пояснений по поводу блокировки на странице ролика нет. Сам Навальный заявил, что разбирается в случившемся.

Обновление. По словам Навального, причиной блокировки назвали «неправомерные хэштеги». Хэштегами к записи были «#забастовка #Навальный2018 #28января и такое прочее».