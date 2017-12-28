Республиканец Рой Мур оспорил результаты выборов в Сенат. Он проиграл после обвинений в домогательствах
Республиканский кандидат на выборах в Сенат от штата Алабама Рой Мур подал в суд, чтобы обжаловать свое поражение. Заявление было подано в ночь на 28 декабря — за полдня до признания демократа Дага Джонса официальным победителем.
В иске говорится, что представители Мура нашли несоответствия в результатах подсчета голосов, поэтому надо провести расследование.
Джонc получил на выборах в сенат 49,9%, опередив Мура всего на 20 тысяч голосов. Примерно столько же избирателей не проголосовали ни за Джонса, ни за Мура, вписав в бюллетень собственного кандидата. Считается, что таким образом республиканцы протестовали против Мура, не желая отдавать голоса Джонсу.
Накануне выборов Мура призывали отказаться от участия, так как несколько женщин рассказали, что кандидат приставал к ним, когда они были несовершеннолетними. Мур подтвердил, что встречался с несовершеннолетними девушками, но отверг обвинения в сексуальных домогательствах или преступлениях. Официального расследования этих заявлений не было.
Несмотря на скандал вокруг Мура, его кандидатуру поддержал президент-республиканец Дональд Трамп. После проигрыша Мура большинство республиканцев в Сенате сократится до минимального — 51 из 100 мандатов.