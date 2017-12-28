Республиканец Рой Мур оспорил результаты выборов в Сенат. Он проиграл после обвинений в домогательствах

Республиканский кандидат на выборах в Сенат от штата Алабама Рой Мур подал в суд, чтобы обжаловать свое поражение. Заявление было подано в ночь на 28 декабря — за полдня до признания демократа Дага Джонса официальным победителем.

В иске говорится, что представители Мура нашли несоответствия в результатах подсчета голосов, поэтому надо провести расследование.

Джонc получил на выборах в сенат 49,9%, опередив Мура всего на 20 тысяч голосов. Примерно столько же избирателей не проголосовали ни за Джонса, ни за Мура, вписав в бюллетень собственного кандидата. Считается, что таким образом республиканцы протестовали против Мура, не желая отдавать голоса Джонсу.