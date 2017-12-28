Прокуратура защитила право на самовыражение в новосибирском колледже. Директор запрещал студентам носить усы и бороды

Прокуратура Кировского района Новосибирска опротестовала правила внутреннего распорядка в Новосибирском промышленном колледже. Его директор запрещал студентам носить усы и бороды, а также делать татуировки.

Прокуратура пришла к выводу, что запрет «нарушает права учащихся на самовыражение» и противоречит федеральному законодательству.

В ходе проверки также было установлено, что администрация колледжа запрещает студентам покидать его здание на переменах. Как говорится в сообщении прокуратуры, такое правило нарушает Конституцию России и законодательство о праве граждан на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства.

Новосибирский сайт VN.ru сообщает, что проверку в колледже провели по жалобе жителя Новосибирска, чей сын учится в этом учебном заведении.