«ВИМ-Авиа» задолжала сотрудникам почти полмиллиарда рублей. Возбуждено еще одно уголовное дело

Следствие считает, что руководители «ВИМ-Авиа» не платили сотрудникам зарплату «умышленно, действуя из личной заинтересованности».

Задолженность авиакомпании по зарплате на 19 декабря 2017 года превысила 490 миллионов рублей.

В конце сентября авиакомпания «ВИМ-Авиа», занимавшая десятое место в России по числу перевезенных пассажиров, стала массово задерживать рейсы из-за долгов перед поставщиками топлива и аэропортами. С 16 октября компания полностью прекратила работу.

После начала задержек рейсов СК возбудил против руководства «ВИМ-Авиа» уголовные дела о мошенничестве, преднамеренном банкротстве и злоупотреблении полномочиями. По делу о мошенничестве были арестованы генеральный директор «ВИМ-Авиа» Александр Кочнев и главный бухгалтер Екатерина Пантелеева.