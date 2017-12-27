«ВИМ-Авиа» задолжала сотрудникам почти полмиллиарда рублей. Возбуждено еще одно уголовное дело
Следственный комитет возбудил уголовное дело о невыплате зарплаты сотрудникам компании «ВИМ-Авиа», сообщает пресс-служба СКР.
Задолженность авиакомпании по зарплате на 19 декабря 2017 года превысила 490 миллионов рублей.
Следствие считает, что руководители «ВИМ-Авиа» не платили сотрудникам зарплату «умышленно, действуя из личной заинтересованности».
В конце сентября авиакомпания «ВИМ-Авиа», занимавшая десятое место в России по числу перевезенных пассажиров, стала массово задерживать рейсы из-за долгов перед поставщиками топлива и аэропортами. С 16 октября компания полностью прекратила работу.
После начала задержек рейсов СК возбудил против руководства «ВИМ-Авиа» уголовные дела о мошенничестве, преднамеренном банкротстве и злоупотреблении полномочиями. По делу о мошенничестве были арестованы генеральный директор «ВИМ-Авиа» Александр Кочнев и главный бухгалтер Екатерина Пантелеева.
Собственники «ВИМ-Авиа» Рашид и Светлана Мурсекаевы покинули Россию. Они объявлены в международный розыск; Рашид Мурсекаев был заочно арестован.