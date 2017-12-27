В Сирии сбит самолет сирийских ВВС. Пилот погиб

Reuters
06:36, 27 декабря 2017
Надежный источник

В Сирии в провинции Хама террористы сбили самолет сирийских ВВС. Представители вооруженных сил заявили, что пилот погиб. Ответственность за это взяла на себя группировка «Тахрир аль-Шам».

По информации агентства «Аль-Масдар», чехословацкий учебно-боевой самолет L-39 сбили из зенитных орудий, когда тот выполнял боевое задание. При этом правительство Сирии сообщило, что катастрофа произошла из-за технических неполадок.

Источники Reuters среди повстанцев рассказали, что второй пилот самолета мог выжить.

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