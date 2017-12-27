Никите Белых вызвали в суд скорую помощь 

В Пресненский суд Москвы вечером 27 декабря вызвали скорую помощь для бывшего губернатора Кировской области Никиты Белых, которому стало плохо во время заседания.

Его жена Екатерина Белых рассказала РИА Новости, что у него «диагностировали угрозу инсульта, пониженный сахар сильно и давление 220 на 100, гипертонию второй степени». «Фельдшер сделал укол, дал таблетки и поехал», — сообщила она.

РИА Новости По словам адвоката Андрея Грохотова, Белых пожаловался на плохое самочувствие еще в начале заседания в первой половине дня и попросил сделать перерыв, но «судья не нашла такой возможности».

«Поэтому мы с часу дня и до девяти вечера прозаседали с одним 15-минутным перерывом. В итоге Белых стало совсем плохо и он попросил вызвать ему скорую помощь», — цитирует адвоката «Интерфакс».

Как следует из текстовой трансляции «Медиазоны», перед окончанием заседания и вызовом скорой помощи заседания Белых сказал, что из-за плохого самочувствия вряд ли сможет участвовать в заседании на следующий день. После этого судья Татьяна Васюченко, как пишет издание, крикнула, что «это не санаторий, когда ей указывают, когда проводить заседания», и покинула зал.