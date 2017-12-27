Никите Белых вызвали в суд скорую помощь 

Интерфакс
19:23, 27 декабря 2017
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В Пресненский суд Москвы вечером 27 декабря вызвали скорую помощь для бывшего губернатора Кировской области Никиты Белых, которому стало плохо во время заседания.

Его жена Екатерина Белых рассказала РИА Новости, что у него «диагностировали угрозу инсульта, пониженный сахар сильно и давление 220 на 100, гипертонию второй степени». «Фельдшер сделал укол, дал таблетки и поехал», — сообщила она.

РИА Новости По словам адвоката Андрея Грохотова, Белых пожаловался на плохое самочувствие еще в начале заседания в первой половине дня и попросил сделать перерыв, но «судья не нашла такой возможности».

«Поэтому мы с часу дня и до девяти вечера прозаседали с одним 15-минутным перерывом. В итоге Белых стало совсем плохо и он попросил вызвать ему скорую помощь», — цитирует адвоката «Интерфакс».

Как следует из текстовой трансляции «Медиазоны», перед окончанием заседания и вызовом скорой помощи заседания Белых сказал, что из-за плохого самочувствия вряд ли сможет участвовать в заседании на следующий день. После этого судья Татьяна Васюченко, как пишет издание, крикнула, что «это не санаторий, когда ей указывают, когда проводить заседания», и покинула зал.

Адвокат уточнил, что Н.Белых пожаловался на сильную боль в голове, связанную с высоким давлением, а также в позвоночнике и суставах. В настоящее время медики его осматривают, после чего он будет доставлен в СИЗО.

Интерфакс
Бывшего главу Кировской области Никиту Белых обвиняют в получении взяток от предпринимателей на общую сумму 600 тысяч евро. Он отрицает, что брал взятки, и утверждает, что против него была организована провокация. По словам Белых, он просил местных бизнесменов участвовать в финансировании проектов по благоустройству региона, которые предполагалось реализовать к выборам.
Никите Белых уже вызывали скорую помощь в суд. В СИЗО у бывшего губернатора, у которого диагностирован диабет, ухудшилось самочувствие — он стал пользоваться тростью, а также жаловался на ухудшение зрения.

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