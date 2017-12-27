Микроавтобус прорвался через границу России со стороны Финляндии

Обновление. Двое мужчин, которые прорвались через границу, в тот же день сами пришли в пункт Выборгской таможни для дачи показаний.

Микроавтобус с неизвестными прорвался через пограничный пункт пропуска Торфяновка на границе России и Финляндии. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой пресс-службу Северо-Западного таможенного управления.

В ходе инцидента пострадал сотрудник таможни, он не получил серьезных ранений.

«Фонтанка» приводит подробности происшествия: инцидент произошел после того, как таможенник потребовал от водителя микроавтобуса проехать в зону углубленного досмотра. После этого водитель, угрожая пистолетом, вышвырнул таможенника из машины, сбил шлагбаум и поехал в сторону России.

Вскоре брошенный микроавтобус был обнаружен в поселке Торфяновка. Сейчас ведутся поиски двух пассажиров автобуса, которые, по данным СМИ, являются братьями-бизнесменами. Один из них имеет финский паспорт, другой — гражданин России.

Сейчас автомобильный пункт пропуска Торфяновка работает в штатном режиме.