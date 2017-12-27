Главреду волгоградского издания «Блокнот» повредили тормозной шланг в машине. Возбуждено дело

ТАСС
10:57, 27 декабря 2017
Надежный источник

Полиция возбудила уголовное дело после того, как главному редактору волгоградского издания «Блокнот» Юлии Завьяловой повредили тормозную систему в автомобиле. Об этом 27 декабря, через месяц после происшествия, рассказали в региональном управлении МВД.

При этом дело возбуждено не по статье о покушении на убийство, а из-за умышленного повреждения имущества, которое не повлекло значительного ущерба (часть 1 статьи 167 УК).

Экспертиза установила, что Завьяловой порвали провод антиблокировочной системы (ABS) и в четырех местах прокололи тормозной шланг.

Неполадки с машиной Завьялова обнаружила 26 ноября. Она попросила отца отогнать автомобиль на шиномонтаж, но тот заметил, что тормоза перестали работать. Завьялова считает это покушением на ее жизнь в связи с журналистской деятельностью.

В «Блокноте» отметили, что издание занимает лидирующие позиции в рейтинге региональных СМИ и регулярно выступает с критикой губернатора области Андрея Бочарова.

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