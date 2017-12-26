Visa и Mastercard исключили из ассоциации, созданной под эгидой ЦБ России. Они вступили в нее две недели назад

Международные платежные системы Visa и Mastercard исключены из ассоциации «Финтех», созданной при участии Банка России для развития финансовых технологий, пишут «Ведомости» со ссылкой на несколько источников.

В «Финтех», отмечает издание, Visa и Mastercard были приняты около двух недель назад.

Причины исключения компаниям официально не объявили, сообщили собеседники «Ведомостей». Двое источников издания заявили, что такое решение связано с тем, что ассоциация работает над значимыми госпроектами, а Visa и Mastercard — иностранные компании.

Представитель «Финтеха» в ответ на вопросы «Ведомостей» заявил, что ассоциация «открыта для сотрудничества и продолжает переговоры с Visa и Mastercard». Комментарии представителей международных платежных систем и ЦБ изданию получить не удалось.