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Visa и Mastercard исключили из ассоциации, созданной под эгидой ЦБ России. Они вступили в нее две недели назад

Ведомости
06:34, 26 декабря 2017
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Международные платежные системы Visa и Mastercard исключены из ассоциации «Финтех», созданной при участии Банка России для развития финансовых технологий, пишут «Ведомости» со ссылкой на несколько источников.

В «Финтех», отмечает издание, Visa и Mastercard были приняты около двух недель назад.

Причины исключения компаниям официально не объявили, сообщили собеседники «Ведомостей». Двое источников издания заявили, что такое решение связано с тем, что ассоциация работает над значимыми госпроектами, а Visa и Mastercard — иностранные компании.

Представитель «Финтеха» в ответ на вопросы «Ведомостей» заявил, что ассоциация «открыта для сотрудничества и продолжает переговоры с Visa и Mastercard». Комментарии представителей международных платежных систем и ЦБ изданию получить не удалось.

Исключение международных платежных систем выглядит разумно, поскольку это банковская ассоциация, в которой к тому же тестируются новые технологии. Поэтому отказ от сотрудничества с Visa и Mastercard продиктован вопросами безопасности, говорит один из участников ассоциации.

Ведомости
Ассоциация «Финтех» была создана в конце 2016 года. Ее учредители — ЦБ, Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, «Открытие», Альфа-банк, Национальная система платежных карт (НСПК) и Qiwi.
«Финтех», в числе прочего, участвует в работе над проектами удаленной идентификации банковских клиентов и платформ быстрых платежей. Эксперты, опрошенные «Ведомостями», предположили, что в ассоциации есть проекты, о которых публично не говорится. Например, связанные с криптографической защитой и другими вопросами безопасности.
Visa и Mastercard с 2015 года перевели все внутрироссийские транзакции на обработку в НСПК. В противном случае международным платежным системам пришлось бы вносить в ЦБ обеспечительные взносы в сотни миллионов долларов.
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