Visa и Mastercard исключили из ассоциации, созданной под эгидой ЦБ России. Они вступили в нее две недели назад
Международные платежные системы Visa и Mastercard исключены из ассоциации «Финтех», созданной при участии Банка России для развития финансовых технологий, пишут «Ведомости» со ссылкой на несколько источников.
В «Финтех», отмечает издание, Visa и Mastercard были приняты около двух недель назад.
Причины исключения компаниям официально не объявили, сообщили собеседники «Ведомостей». Двое источников издания заявили, что такое решение связано с тем, что ассоциация работает над значимыми госпроектами, а Visa и Mastercard — иностранные компании.
Представитель «Финтеха» в ответ на вопросы «Ведомостей» заявил, что ассоциация «открыта для сотрудничества и продолжает переговоры с Visa и Mastercard». Комментарии представителей международных платежных систем и ЦБ изданию получить не удалось.
Исключение международных платежных систем выглядит разумно, поскольку это банковская ассоциация, в которой к тому же тестируются новые технологии. Поэтому отказ от сотрудничества с Visa и Mastercard продиктован вопросами безопасности, говорит один из участников ассоциации.