В РФПЛ ограничат число легионеров в заявке на матч. Сейчас есть лимит на иностранцев на поле
В Российской футбольной премьер-лиге (РФПЛ) будет введен лимит на легионеров в заявке на матч вместо лимита на поле, заявил 25 декабря президент РФС Виталий Мутко по итогам заседания исполкома организации.
Предполагается, что по новым правилам клубы смогут включать семь или восемь иностранцев в заявку из 25 человек.
Реформу планируется ввести с сезона 2020/2021. «В течение трех лет мы не будем давить на клубы», — сказал Мутко.
В начале 2018 года в РФС планируют определить понятия легионера и доморощенного игрока. К сезону 2020/2021 планируется «ввести качественные требования к легионерам и ввести потолок зарплаты для первого контракта молодого игрока», рассказал Мутко.
Сейчас в чемпионате России по футболу действует лимит на легионеров по схеме 6+5 — из 11 игроков иностранцами могут быть не более шести человек. Введение лимита в заявке, как предполагается, даст клубам большую свободу.
Лимит на легионеров в заявке по схеме 10+15 предполагалось ввести в 2015 году, но тогда вместо это был ужесточен лимит на поле — с 7+4 до 6+5.
Сторонники лимита на легионеров считают, что он помогает готовить игроков для сборных. Противники лимита на легионеров считают, что он снижает конкуренцию среди россиян и они начинают хуже играть. Тренер сборной России на Евро-2016 Леонид Слуцкий называл лимит одной из причин низкой самоотдачи игроков.