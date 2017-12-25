Акции «Системы» подорожали более чем на 20% из-за мирового соглашения с «Роснефтью»

Акции АФК «Система» после открытия торгов на Московской бирже утром в понедельник резко подорожали на фоне сообщений о мировом соглашении с «Роснефтью», о котором было объявлено вечером в пятницу.

В ходе торгов цена акций «Системы» поднималась до 14,1 рубля, что на 24,6% больше уровня закрытия торгов в пятницу. По состоянию на 10:30 мск, за обыкновенную акцию «Системы» дают 13,43 рубля (+18,6%).