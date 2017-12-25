Акции «Системы» подорожали более чем на 20% из-за мирового соглашения с «Роснефтью»
Акции АФК «Система» после открытия торгов на Московской бирже утром в понедельник резко подорожали на фоне сообщений о мировом соглашении с «Роснефтью», о котором было объявлено вечером в пятницу.
В ходе торгов цена акций «Системы» поднималась до 14,1 рубля, что на 24,6% больше уровня закрытия торгов в пятницу. По состоянию на 10:30 мск, за обыкновенную акцию «Системы» дают 13,43 рубля (+18,6%).
О заключении мирового соглашения между АФК «Система» и «Роснефтью» было объявлено 22 декабря. По условиям соглашения, «Система» выплатит 100 миллиардов рублей в пользу «Башнефти» (принадлежит «Роснефти»). Все исполнительные производства, ведущиеся в связи с иском, будут прекращены, а обеспечительные меры сняты, цитирует РИА Новости заявление АФК «Системы» в связи с мировым соглашением.
В мае 2017 года «Роснефть» подала в суд на АФК «Система», потребовав возместить потери вследствие «организационно-финансовых манипуляций» при покупке «Башнефти». Эти потери «Роснефть» оценила в 170 миллиардов рублей.
Суд согласился с доводами «Роснефти», но снизил размер компенсации до 136,4 миллиарда рублей. АФК «Система» обжаловала это решение.
В декабре «Роснефть» подала новый иск к АФК «Система» на 131,6 миллиарда рублей — сумму дивидендов, якобы выведенных из «Башнефти» в пользу АФК «Система».
«Система», в свою очередь, в декабре подала встречный иск к «Роснефти» на общую сумму в 330 миллиардов рублей.