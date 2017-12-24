В Коми опрокинулся автобус с туристами. Пострадали 12 человек

В республике Коми автобус с туристами, следовавший из Великого Устюга в Пермь, в ночь на 24 декабря съехал в кювет и опрокинулся.

По данным регионального управления ГИБДД, в результате аварии пострадали 12 человек, шестеро пострадавших, в том числе один ребенок, госпитализированы. Следственное управление СК по республике, в свою очередь, объявило, что среди 12 пострадавших шестеро детей, сообщает «Интерфакс».

Состояние пострадавших, получивших черепно-мозговые травмы, ушибы и травмы позвоночника, оценивается врачами как средней тяжести.

Всего в салоне находились 50 человек: водитель и 49 пассажиров — жители Татарстана и Пермского края.

Вероятные причины аварии пока не сообщаются.

По факту произошедшего начата доследственная проверка на предмет наличия признаков преступления по ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), сообщил региональный СК.