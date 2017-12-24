В Китае совершил первый полет крупнейший в мире самолет-амфибия

AG600 разработан государственной Aviation Industry Corporation of China (AVIC). Длина его фюзеляжа — 39,6 метра, размах крыла — 38,8 метра. Самолет-амфибия может принимать на борт до 53,5 тонны груза.

Самолет вылетел из аэропорта города Чжухай, провел в воздухе около часа и вернулся в аэропорт вылета.

Самолет-амфибия AG600, построенный в Китае, совершил первый полет, сообщает «Синьхуа». AG600, отмечает Reuters , является крупнейшим в настоящий момент самолетом-амфибией в мире.

В мае совершил первый полет среднемагистральный лайнер китайского производства COMAC C919, который, как рассчитывают его создатели, станет главным конкурентом Airbus A320 и Boeing 737-800.

В ноябре 2016 года состоялся первый показательный полет китайского истребителя пятого поколения «Цзянь-20» (J-20), а в июле того же года КНР приняла на вооружение тяжелый транспортный самолет , который, как утверждали китайские официальные источники, является крупнейшим в мире из серийно производимых.

Крупнейшим самолетом-амфибией считался советский А-40 «Альбатрос» — его длина 45,7 метра, размах крыла 42,5 метра. А-40 совершил первый полет в 1986 году. Было построено два таких самолета, включая прототип. После распада СССР проект был свернут. В 2016 году Минобороны объявило о возобновлении проекта, однако о ходе его реализации пока не сообщалось.