Яшин предложил провести «День свободных выборов» на проспекте Сахарова. Ему предлагали там митинг, но он отказывался

Обновление. После появления публикаций о письме Яшина сам он заявил следующее: «Мы не ведем переговоров с мэрией и ни о чем ее не просим». Он не опроверг утверждение о том, что депутаты Красносельского района написали письмо Венедиктову и Собянину.

Глава совета депутатов Красносельского района Илья Яшин предложил провести праздник «День свободных выборов», запланированный муниципалитетом на 24 декабря, на проспекте Сахарова, а не в Лермонтовском сквере.

Письмо с предложением Яшин направил председателю комиссии по развитию гражданского общества Общественной палаты Москвы, главреду «Эха Москвы» Алексею Венедиктову и мэру Москвы Сергею Собянину, пишут «Ведомости».

Ранее для проведения этой акции на проспекте Сахарова была согласована заявка на митинг, но по просьбе Яшина ее отозвали. Политик пояснил в твиттере, что «в его позиции нет ничего нового» и она заключается в том, что мероприятие должно пройти как праздник муниципалитета, а не как митинг.

В письме Яшина сказано, что праздник стоит перенести туда в целях безопасности. «Подать заявку на проведение митинга 24 декабря на проспекте Сахарова, а также присоединиться к организаторам согласованного митинга не представляется возможным в связи с тем, что она [заявка] была отозвана организаторами», — цитирует газета письмо.

Венедиктов ответил депутатам, что «его ресурс в отношении компромиссных предложений был, к сожалению, исчерпан бесчестным поведением» Яшина, пишут «Ведомости».