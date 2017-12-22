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Яшин предложил провести «День свободных выборов» на проспекте Сахарова. Ему предлагали там митинг, но он отказывался

Ведомости
08:41, 22 декабря 2017
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Обновление. После появления публикаций о письме Яшина сам он заявил следующее: «Мы не ведем переговоров с мэрией и ни о чем ее не просим». Он не опроверг утверждение о том, что депутаты Красносельского района написали письмо Венедиктову и Собянину.

Глава совета депутатов Красносельского района Илья Яшин предложил провести праздник «День свободных выборов», запланированный муниципалитетом на 24 декабря, на проспекте Сахарова, а не в Лермонтовском сквере.

Письмо с предложением Яшин направил председателю комиссии по развитию гражданского общества Общественной палаты Москвы, главреду «Эха Москвы» Алексею Венедиктову и мэру Москвы Сергею Собянину, пишут «Ведомости».

Ранее для проведения этой акции на проспекте Сахарова была согласована заявка на митинг, но по просьбе Яшина ее отозвали. Политик пояснил в твиттере, что «в его позиции нет ничего нового» и она заключается в том, что мероприятие должно пройти как праздник муниципалитета, а не как митинг.

В письме Яшина сказано, что праздник стоит перенести туда в целях безопасности. «Подать заявку на проведение митинга 24 декабря на проспекте Сахарова, а также присоединиться к организаторам согласованного митинга не представляется возможным в связи с тем, что она [заявка] была отозвана организаторами», — цитирует газета письмо.

Венедиктов ответил депутатам, что «его ресурс в отношении компромиссных предложений был, к сожалению, исчерпан бесчестным поведением» Яшина, пишут «Ведомости».

Совет депутатов Красносельского района, который возглавляет оппозиционер Илья Яшин, запланировал на 24 декабря районный праздник «День свободных выборов», посвященный выборам и избирательным правам. Власти Москвы назвали мероприятие незаконным, поскольку оно не было согласовано; Яшин утверждает, что организация районных праздников — дело муниципалитета, а не мэрии.
Оппозиционный политик Дмитрий Гудков — по собственным словам, по договоренности с Яшиным — подал в мэрию заявку на проведение митинга на проспекте Сахарова, неподалеку от места проведения «Дня свободных выборов». По словам Венедиктова, провести митинг на проспекте Сахарова предложил именно он.
Мэрия за несколько часов согласовала заявку. Позже Яшин попросил Гудкова отозвать заявку, заявив, что считает неприемлемым «отменить праздник в обмен на согласованный чиновниками мэрии митинг».
20 декабря Мосгорсуд по иску депутата Красносельского района от «Единой России» исключил «День свободных выборов» из перечня мероприятий, утвержденных советом депутатов. Яшин пообещал обжаловать это решение.

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