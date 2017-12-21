Заместитель Терезы Мэй уволился из правительства Великобритании. На его рабочем компьютере нашли порнографию

Заместитель премьер-министра Великобритании Дэмиан Грин уволился из правительства в связи с информацией о том, что в 2008 году на его рабочем компьютере была найдена порнография.

Поводом для отставки стали утверждения Грина о том, что он не знал об обнаружении порнографии на своем компьютере. Проверка показала, что эти заявления были «неточными и вводящими в заблуждение».

Проверка также признала правдоподобными утверждения журналистки Кейт Молтби о сексуальных домогательствах со стороны Грина.

Тереза Мэй заявила, что огорчена отставкой Грина, передает «Би-би-си».