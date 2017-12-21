Заместитель Терезы Мэй уволился из правительства Великобритании. На его рабочем компьютере нашли порнографию
Заместитель премьер-министра Великобритании Дэмиан Грин уволился из правительства в связи с информацией о том, что в 2008 году на его рабочем компьютере была найдена порнография.
Поводом для отставки стали утверждения Грина о том, что он не знал об обнаружении порнографии на своем компьютере. Проверка показала, что эти заявления были «неточными и вводящими в заблуждение».
Проверка также признала правдоподобными утверждения журналистки Кейт Молтби о сексуальных домогательствах со стороны Грина.
Тереза Мэй заявила, что огорчена отставкой Грина, передает «Би-би-си».
Дэмиан Грин — один из ближайших соратников премьер-министра Великобритании Терезы Мэй. В ее правительстве он занимал должность первого государственного секретаря (фактически — заместителя премьер-министра), а также главы канцелярии.
Грин отрицает как подозрения, что он смотрел на рабочем месте порнографию, так и обвинения в сексуальных домогательствах. Обвинения в адрес Грина впервые прозвучали в ноябре 2017 года. Тогда, после появления публикаций о Харви Вайнштейне и других деятелях шоу-бизнеса, аналогичные обвинения стали высказываться в адрес британских политиков.
1 ноября подал в отставку министр обороны Великобритании Майкл Фаллон — из-за того, что его поведение не соответствовало предъявляемым британским военным требованиям. По имеющимся данным, его увольнение было связано с возможными домогательствами с его стороны по отношению к нескольким журналисткам.