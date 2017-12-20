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«Все, кто перед тобой извинились, на самом деле не извинились». Артемий Лебедев опубликовал письмо «горному брату»

Артемий Лебедев
20:10, 20 декабря 2017
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Дизайнер Артемий Лебедев опубликовал в соцсетях «открытое письмо горному брату», посвященное принудительным публичным извинениям — практике, которая в последние годы распространилась сперва в Чечне, а затем в других республиках Северного Кавказа и за его пределами.

Имя адресата в письме не указано. Лебедев пишет, что обратил внимание на «новую традицию» — «заставлять людей извиняться за любую критику, за косой взгляд на тебя, за неаккуратное слово про твою сестру».

«Скажу честно, если к моей жопе поднесут паяльник — можно даже его к розетке не подключать — я любое извинение на любую камеру скажу. И все мои знакомые то же самое сделают», — заявил он.

«Ты сильный и дерзкий, тебя все боятся. Но просто поверь — все, кто перед тобой извинились, на самом деле не извинились. И все, кто смотрели эти извинения, они в них тоже не верят», — сказано в письме.

«Тебе может показаться, что если ты сильный, то тебя все уважают. Нет, дорогой. У нас немного разные менталитеты. В нашей культуре нужно завоевывать уважение совсем другими умениями — делами, душой, умом, мудростью. В твоей культуре мудрость тоже очень ценится, но почему-то только в старости. Тебе дам совет — бери пример со своих стариков. Они заслужили свое уважение без паяльника, как цивилизованные люди», — написал Лебедев.

Артемий Лебедев
Практика принудительных извинений широко распространена в Чечне — по местному телевидению нередко показывают сюжеты, в которых критиковавшие местные власти люди публично извиняются, в том числе лично перед главой республики Рамзаном Кадыровым. «Медуза» подробно писала об этом явлении.
Практика распространилась и за пределы Чечни. В декабре 2017 года студента РАНХиГС заставили извиниться на камеру за слова о кавказских девушках в соцсетях. Кроме того, была совершена попытка нападения на офис ТНТ из-за скетча про девушку из Ингушетии в эскорт-агентстве. Руководитель Comedy Club Production лично приехал для извинений в постпредство Ингушетии, а на самом ТНТ появился ролик с извинениями перед ингушами.

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