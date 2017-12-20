«Все, кто перед тобой извинились, на самом деле не извинились». Артемий Лебедев опубликовал письмо «горному брату»
Дизайнер Артемий Лебедев опубликовал в соцсетях «открытое письмо горному брату», посвященное принудительным публичным извинениям — практике, которая в последние годы распространилась сперва в Чечне, а затем в других республиках Северного Кавказа и за его пределами.
Имя адресата в письме не указано. Лебедев пишет, что обратил внимание на «новую традицию» — «заставлять людей извиняться за любую критику, за косой взгляд на тебя, за неаккуратное слово про твою сестру».
«Скажу честно, если к моей жопе поднесут паяльник — можно даже его к розетке не подключать — я любое извинение на любую камеру скажу. И все мои знакомые то же самое сделают», — заявил он.
«Ты сильный и дерзкий, тебя все боятся. Но просто поверь — все, кто перед тобой извинились, на самом деле не извинились. И все, кто смотрели эти извинения, они в них тоже не верят», — сказано в письме.
«Тебе может показаться, что если ты сильный, то тебя все уважают. Нет, дорогой. У нас немного разные менталитеты. В нашей культуре нужно завоевывать уважение совсем другими умениями — делами, душой, умом, мудростью. В твоей культуре мудрость тоже очень ценится, но почему-то только в старости. Тебе дам совет — бери пример со своих стариков. Они заслужили свое уважение без паяльника, как цивилизованные люди», — написал Лебедев.