«Все, кто перед тобой извинились, на самом деле не извинились». Артемий Лебедев опубликовал письмо «горному брату»

Дизайнер Артемий Лебедев опубликовал в соцсетях «открытое письмо горному брату», посвященное принудительным публичным извинениям — практике, которая в последние годы распространилась сперва в Чечне, а затем в других республиках Северного Кавказа и за его пределами.

Имя адресата в письме не указано. Лебедев пишет, что обратил внимание на «новую традицию» — «заставлять людей извиняться за любую критику, за косой взгляд на тебя, за неаккуратное слово про твою сестру».

«Скажу честно, если к моей жопе поднесут паяльник — можно даже его к розетке не подключать — я любое извинение на любую камеру скажу. И все мои знакомые то же самое сделают», — заявил он.

«Ты сильный и дерзкий, тебя все боятся. Но просто поверь — все, кто перед тобой извинились, на самом деле не извинились. И все, кто смотрели эти извинения, они в них тоже не верят», — сказано в письме.