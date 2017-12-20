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В России предложили создать отдельные суды для подростков

Коммерсант
06:36, 20 декабря 2017
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В России предлагают создать специальные суды, которые будут заниматься рассмотрением уголовных дел в отношении лиц младше 18 лет, пишет «Коммерсант».

С таким предложением выступили члены рабочей группы по профилактике девиантного поведения среди несовершеннолетних Общественного совета при детском омбудсмене.

Необходимость создания специальных судов член рабочей группы Сталина Гуревич объяснила тем, что подросток, впервые совершивший преступление, «часто нуждается не в репрессиях, а в воспитательных мерах».

Также рабочая группа предлагает повысить предельный возраст отбывания наказания в воспитательной колонии — с 18 лет до 21 года. «Детей в 18 лет выкидывают из воспитательной колонии в колонию общего или строгого режима, и они попадают в среду, которая совершенно не подходит для их возраста», — сообщила Гуревич.

В свою очередь уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге Светлана Агапитова заявила, что судьи, специализирующиеся на рассмотрении дел, обвиняемыми по которым проходят несовершеннолетние, уже есть почти во всех российских регионах. Однако, отметила она, «эта система в некоторых субъектах работает, а в некоторых нет».

«Уголовным кодексом РФ предусмотрена такая мера наказания, как передача ребенка родителям для принятия воспитательных мер, — сказала она [Сталина Гуревич].— Но по какой-то непонятной причине это судами не используется. Нельзя, чтобы одни и те же судьи судили и уголовников, и детей». 

Коммерсант
В конце октября Верховный суд предложил ввести в Уголовный кодекс понятие «уголовный проступок». В эту категорию предполагается перевести около 80 составов преступлений небольшой тяжести, за которые не предусмотрено наказание в виде лишения свободы. Подростки, впервые совершившие уголовный проступок, будет освобождаться судом от уголовной ответственности с применением принудительных мер воспитательного воздействия.
Депутат Госдумы Ирина Яровая, в свою очередь, в ноябре предложила исключить уголовную ответственность несовершеннолетних, совершивших впервые преступления небольшой и средней тяжести. По данным Яровой, в России ежегодно к уголовной ответственности привлекаются 10 тысяч подростков, впервые совершивших преступления небольшой и средней тяжести. У следователей, заявила она, есть право не привлекать таких подростков к уголовной ответственности, заменив ее на принудительные меры воспитательного характера. Однако такое решение, по словам Яровой, принимается лишь в 6% случаев.
По данным ФСИН на начало ноября, в России в воспитательных колониях находились 1,4 тысячи несовершеннолетних.

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