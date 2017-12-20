В России предложили создать отдельные суды для подростков

В России предлагают создать специальные суды, которые будут заниматься рассмотрением уголовных дел в отношении лиц младше 18 лет, пишет «Коммерсант».

С таким предложением выступили члены рабочей группы по профилактике девиантного поведения среди несовершеннолетних Общественного совета при детском омбудсмене.

Необходимость создания специальных судов член рабочей группы Сталина Гуревич объяснила тем, что подросток, впервые совершивший преступление, «часто нуждается не в репрессиях, а в воспитательных мерах».

Также рабочая группа предлагает повысить предельный возраст отбывания наказания в воспитательной колонии — с 18 лет до 21 года. «Детей в 18 лет выкидывают из воспитательной колонии в колонию общего или строгого режима, и они попадают в среду, которая совершенно не подходит для их возраста», — сообщила Гуревич.

В свою очередь уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге Светлана Агапитова заявила, что судьи, специализирующиеся на рассмотрении дел, обвиняемыми по которым проходят несовершеннолетние, уже есть почти во всех российских регионах. Однако, отметила она, «эта система в некоторых субъектах работает, а в некоторых нет».