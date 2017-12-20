Росавиация сократила число чартерных рейсов в новогодние праздники
Росавиация сократила международные чартерные программы шести авиакомпаний из-за недостаточного количества самолетов в их парках.
Такое решение, говорится в сообщении ведомства, принято для того, чтобы предотвратить задержки и отмены рейсов авиакомпаниями, у которых не хватает самолетов для выполнения заявленной чартерной программы.
Авиакомпаниям «Якутия», «Северный ветер» и «Саратовские авиалинии» предписано сократить свои чартерные программы на 30%, а авиакомпании «Икар» — на 20%.
Azur Air уже согласилась сократить свою чартерную программу на 15%, а Royal Flight — на 5%, говорится в сообщении.
Генеральный менеджер «Пегас Туристик» Анна Подгорная сообщила РБК, что ограничение чартерных программ «Северного ветра», с которым сотрудничает туркомпания, никак не повлияет на ее работу. «Все программы у нас сверстаны с учетом возможных сокращений, поэтому никак не отразится», — заявила Подгорная.
В 6 авиакомпаниях Рабочая группа выявила несоответствия чартерных программ полетов имеющемуся парку воздушных судов. Количество заявленных рейсов и реально располагаемое число самолетов не позволит авиакомпаниям без ущерба для регулярности выполнить перевозку пассажиров.