Можно ли это собрать из LEGO? Партнерский тест

Росавиация сократила число чартерных рейсов в новогодние праздники

Росавиация
14:05, 20 декабря 2017
Надежный источник

Росавиация сократила международные чартерные программы шести авиакомпаний из-за недостаточного количества самолетов в их парках.

Такое решение, говорится в сообщении ведомства, принято для того, чтобы предотвратить задержки и отмены рейсов авиакомпаниями, у которых не хватает самолетов для выполнения заявленной чартерной программы.

Авиакомпаниям «Якутия», «Северный ветер» и «Саратовские авиалинии» предписано сократить свои чартерные программы на 30%, а авиакомпании «Икар» — на 20%.

Azur Air уже согласилась сократить свою чартерную программу на 15%, а Royal Flight — на 5%, говорится в сообщении.

Генеральный менеджер «Пегас Туристик» Анна Подгорная сообщила РБК, что ограничение чартерных программ «Северного ветра», с которым сотрудничает туркомпания, никак не повлияет на ее работу. «Все программы у нас сверстаны с учетом возможных сокращений, поэтому никак не отразится», — заявила Подгорная.

В 6 авиакомпаниях Рабочая группа выявила несоответствия чартерных программ полетов имеющемуся парку воздушных судов. Количество заявленных рейсов и реально располагаемое число самолетов не позволит авиакомпаниям без ущерба для регулярности выполнить перевозку пассажиров.

Росавиация
Всего, по данным Росавиации, российские авиакомпании подали заявки на выполнение 586 чартерных рейсов за рубеж, включая 370 рейсов из московского авиаузла. По состоянию на 20 декабря, Росавиация согласовала 292 рейса.
В июне 2017 года глава Росавиации Александр Нерадько заявил, что чартерные программы авиакомпаний, допускающих значительные задержки рейсов, будут сокращены.
Реклама на медузе
МедиакитЦеныНативная рекламаСвязаться

Подпишитесь на «Вечернюю Медузу»

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме