Памфилова назвала письмо Ходорковского «бессмысленным» давлением на ЦИК
Глава ЦИК Элла Памфилова назвала давлением на Центризбирком открытое обращение Михаила Ходорковского, призвавшего не допустить Владимира Путина до регистрации на президентских выборах 2018 года. В комментарии газете «Ведомости» она отметила, что такие формы публичного давления бессмысленны. По мнению Памфиловой, это является нарушением Конституции.
«Я не боюсь нести ответственность за свои решения ни перед судом истории, ни перед кем бы то ни было, поскольку опираюсь на Конституцию, закон, свои жизненные принципы и убеждения. Все разнообразные формы публичного давления на меня и моих коллег по ЦИК бессмысленны», — ответила Памфилова на запрос «Ведомостей».
19 декабря бывший глава ЮКОСа опубликовал открытое письмо с призывом к ЦИК не регистрировать Путина кандидатом в президенты, поскольку это противоречит Конституции РФ.
По мнению Ходорковского, новый президентский срок Путина станет уже пятым, тогда как по закону одно лицо не может возглавлять государство более двух сроков подряд. Президентство Дмитрия Медведева 2008-2012 годов, который «ни одного дня не был полноценным и самостоятельным руководителем страны», стало «грубейшим злоупотреблением конституционного права в форме обхода закона», утверждает основатель «Открытой России».
Выборы президента состоятся 18 марта 2018 года. Владимир Путин объявил, что пойдет на них самовыдвиженцем. 26 декабря на ВДНХ пройдет собрание инициативной группы из представителей ОНФ, партии «Единая Россия» и движения «Волонтеры победы», которое выдвинет Путина в президенты.