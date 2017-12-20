Памфилова назвала письмо Ходорковского «бессмысленным» давлением на ЦИК

«Я не боюсь нести ответственность за свои решения ни перед судом истории, ни перед кем бы то ни было, поскольку опираюсь на Конституцию, закон, свои жизненные принципы и убеждения. Все разнообразные формы публичного давления на меня и моих коллег по ЦИК бессмысленны», — ответила Памфилова на запрос «Ведомостей».