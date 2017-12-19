В России впервые сократилось количество проданных SIM-карт

В России впервые за 12 лет снизится количество новых абонентов мобильной связи. Об этом рассказал вице-президент МТС по продажам и обслуживанию Кирилл Дмитриев, не уточняя, были ли такие спады до этого.

Президент МТС Андрей Дубовсков заметил, что в 2017 году будет продано 114 миллионов SIM-карт, хотя годом ранее продали 123 миллиона. Представители других операторов «большой четверки» подтвердили эти данные.

Отмечается, что большая часть продаж приходится не на подключение новых абонентов, а на переход от оператора к оператору.

Всего в России, по данным AC&M Consulting, более 250 миллионов действующих абонентов мобильной связи. При этом за последние десять лет продано более 1,1 миллиарда SIM-карт.