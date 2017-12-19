В России впервые сократилось количество проданных SIM-карт

Ведомости
06:57, 19 декабря 2017
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В России впервые за 12 лет снизится количество новых абонентов мобильной связи. Об этом рассказал вице-президент МТС по продажам и обслуживанию Кирилл Дмитриев, не уточняя, были ли такие спады до этого.

Президент МТС Андрей Дубовсков заметил, что в 2017 году будет продано 114 миллионов SIM-карт, хотя годом ранее продали 123 миллиона. Представители других операторов «большой четверки» подтвердили эти данные.

Отмечается, что большая часть продаж приходится не на подключение новых абонентов, а на переход от оператора к оператору.

Всего в России, по данным AC&M Consulting, более 250 миллионов действующих абонентов мобильной связи. При этом за последние десять лет продано более 1,1 миллиарда SIM-карт.

«Нельзя назвать здоровой ситуацию, когда в стране из-за агрессивного стимулирования продаж продается более 100 миллионов новых сим-карт ежегодно, при том что население РФ — 140 миллионов человек», — считает Дубовсков

Ведомости
С 2013 года в России действует закон, по которому сменить оператора можно, не потеряв свой номер телефона. В 2017 году число воспользовавшихся такой услугой превысило 10 миллионов человек.
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