В Дагестане убит брат смертницы, подорвавшей себя в московском метро в 2010 году

В Дагестане в ночь на 19 декабря убит разыскиваемый боевик Ильяс Шарипов — брат смертницы Марьям Шариповой, которая взорвалась в московском метро в 2010 году. Об этом со ссылкой на неназванный источник сообщает «Интерфакс».

Ранее в Национальном антитеррористическом комитете (НАК) заявили, что в Дагестане убит «главарь так называемой „балаханинской“ банды Шарипов». Его подозревают в подрыве бомбы в Махачкале в 2013 году, когда погибли двое детей.

Всего в рамках операции в ночь на 19 декабря в районе села Игали Гумбетовского района были блокированы и убиты двое боевиков. В НАК заявили, что в ответ на требование сложить оружие они открыли огонь.

Операция в Игали стала уже второй за неделю. 17 декабря в Дагестане в ходе боя были убиты трое подозреваемых участников незаконных вооруженных формирований. В одном из них опознали Алигаджи Хамутаева, которого подозревают в убийстве восьми человек и нападении на колонну МВД.