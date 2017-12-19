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В Дагестане убит брат смертницы, подорвавшей себя в московском метро в 2010 году

Интерфакс
07:49, 19 декабря 2017
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В Дагестане в ночь на 19 декабря убит разыскиваемый боевик Ильяс Шарипов — брат смертницы Марьям Шариповой, которая взорвалась в московском метро в 2010 году. Об этом со ссылкой на неназванный источник сообщает «Интерфакс».

Ранее в Национальном антитеррористическом комитете (НАК) заявили, что в Дагестане убит «главарь так называемой „балаханинской“ банды Шарипов». Его подозревают в подрыве бомбы в Махачкале в 2013 году, когда погибли двое детей.

Всего в рамках операции в ночь на 19 декабря в районе села Игали Гумбетовского района были блокированы и убиты двое боевиков. В НАК заявили, что в ответ на требование сложить оружие они открыли огонь.

Операция в Игали стала уже второй за неделю. 17 декабря в Дагестане в ходе боя были убиты трое подозреваемых участников незаконных вооруженных формирований. В одном из них опознали Алигаджи Хамутаева, которого подозревают в убийстве восьми человек и нападении на колонну МВД.

Утром 29 марта 2010 года Марьям Шарипова подорвала себя на станции метро «Лубянка». Через час после этого Дженнет Абдурахманова устроила самоподрыв на «Парке Культуры». В результате взрывов погиб 41 человек, более 80 получили ранения.
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