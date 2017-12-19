Медведев объявил выговор заместителю главы Росавиации
Премьер-министр России Дмитрий Медведев объявил выговор заместителю главы Росавиации Олегу Сторчевому. Его привлекли к дисциплинарной ответственности за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей.
Распоряжение Медведева опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. В документе не указано, с чем именно связан выговор.
14 декабря агентство RNS сообщило со ссылкой на неназванные источники, что министерство транспорта России предложило правительству уволить главу Росавиации Александра Нерадько. Официально эта информация не была подтверждена.
В октябре Генпрокуратура пришла к выводу, что Росавиация недостаточно контролировала авиакомпанию «ВИМ-Авиа», которая фактически прекратила работу в сентябре 2017 года. В представлении прокуратуры говорилось, что Росавиация не принимает «кардинальных мер по стабилизации ситуации в гражданской авиации, что систематически приводит к банкротству российских перевозчиков».
В конце сентября президент России Владимир Путин объявил о неполном служебном соответствии министру транспорта Максиму Соколову, а также обвинил вице-премьера Аркадия Дворковича в том, что он уделяет недостаточно внимания авиационной отрасли.
«ВИМ-Авиа» с лета 2017 года постоянно задерживала и отменяла рейсы. В сентябре-октябре ее пассажиров пришлось перевозить другим компаниям. Против руководителей «ВИМ-Авиа» возбуждены уголовные дела о мошенничестве и злоупотреблении полномочиями.