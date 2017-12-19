Премьер-министр России Дмитрий Медведев объявил выговор заместителю главы Росавиации Олегу Сторчевому. Его привлекли к дисциплинарной ответственности за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей.

Распоряжение Медведева опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. В документе не указано, с чем именно связан выговор.