Forbes опубликовал список бизнесменов с самым быстро растущим состоянием

Основатель Amazon Джефф Безос возглавил список бизнесменов с самым быстро растущим состоянием, который ежегодно составляет Forbes.

По подсчетам издания, за год состояние Безоса выросло на 33,8 миллиарда долларов, до 98,6 миллиарда долларов. С начала года, отмечает Forbes, акции Amazon выросли на 60%, а Безос в октябре стал самым богатым бизнесменом в мире.

Второе место досталось владельцу крупнейшей в Китае компании-застройщика Evergrande Group Сюй Цзяину. За год акции Evergrande Group выросли почти на 400%, а личное состояние Сюй Цзяина выросло на 27,4 миллиарда долларов, до 36,5 миллиарда долларов.

Третье место в списке бизнесменов, чье состояние в 2017 году росло самыми быстрыми темпами, занял владелец значительной доли в компании LVMH и модном доме Christian Dior Бернард Арно. За год Арно стал богаче на 23,6 миллиарда долларов. Теперь его состояние оценивается в 40,3 миллиарда долларов.

В пятерку рейтинга Forbes также вошли основатель Facebook Марк Цукерберг (+23,6 миллиарда долларов за год, состояние 72 миллиарда долларов) и создатель телекоммуникационной компании Tencent Ма Хуатэн (+21,8 миллиарда долларов, состояние 44,3 миллиарда долларов).

Всего в список включены 10 бизнесменов. Их совокупное состояние в 2017 году выросло, по оценке Forbes, на 204 миллиарда долларов. Годом ранее этот показатель составлял 74,7 миллиарда долларов.