МОК пожизненно дисквалифицировал российского бобслеиста Воеводу
Международный олимпийский комитет пожизненно отстранил от участия в соревнованиях российского бобслеиста Алексея Воеводу за нарушение антидопинговых правил, сообщается на сайте МОК.
На Олимпиаде в Сочи в 2014 году Воевода завоевал две золотые медали в соревнованиях двоек и четверок вместе с Александром Зубковым. Обе эти медали уже ранее были отобраны у России из-за дисквалификации Зубкова.
Специальная комиссия Дениса Освальда, расследующая случаи систематического применения допинга в российском спорте, открыла уже 46 дел против россиян.
Ранее МОК лишил российских спортсменов 11 медалей Олимпиады в Сочи, в результате чего Россия потеряла лидерство в общем зачете, опустившись на третье место.
5 декабря МОК отстранил российскую сборную от зимних Игр 2018 года в Южной Корее. Поехать на Олимпиаду смогут только спортсмены, не замеченные в употреблении допинга, но лишь под нейтральным флагом.
В конце 2016 года «Медуза» проводила собственное расследование, выяснив, что Алексей Воевода и Александр Зубков были причастны к допинговому скандалу. Тогда Воевода отвергал подозрения в свой адрес, назвав наше расследование «поклепом».