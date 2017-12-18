МОК пожизненно дисквалифицировал российского бобслеиста Воеводу

На Олимпиаде в Сочи в 2014 году Воевода завоевал две золотые медали в соревнованиях двоек и четверок вместе с Александром Зубковым. Обе эти медали уже ранее были отобраны у России из-за дисквалификации Зубкова.

Международный олимпийский комитет пожизненно отстранил от участия в соревнованиях российского бобслеиста Алексея Воеводу за нарушение антидопинговых правил, сообщается на сайте МОК.

Специальная комиссия Дениса Освальда, расследующая случаи систематического применения допинга в российском спорте, открыла уже 46 дел против россиян.

Ранее МОК лишил российских спортсменов 11 медалей Олимпиады в Сочи, в результате чего Россия потеряла лидерство в общем зачете, опустившись на третье место.

5 декабря МОК отстранил российскую сборную от зимних Игр 2018 года в Южной Корее. Поехать на Олимпиаду смогут только спортсмены, не замеченные в употреблении допинга, но лишь под нейтральным флагом.