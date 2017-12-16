Зою Светову и Елену Масюк второй год подряд отказались включить в состав ОНК

Общественная палата объявила результаты донабора в региональные Общественные наблюдательные комиссии (ОНК), члены которых имеют права посещать заключенных в колониях и изоляторах.

Правозащитница Зоя Светова сообщила, что ее второй год подряд не включили в состав ОНК Мордовии, несмотря на рекомендацию от уполномоченного по правам человека Татьяны Москальковой, члена СПЧ Николая Сванидзе и сенатора Владимира Лукина.

«Люди с правозащитным опытом не должны осуществлять общественный контроль в России, решили Общественная палата, Мария Каннабих и Валерий Фадеев. Ни Елены Масюк, ни Любови Волковой, ни Натальи Дзядко, ни Сергея Шимоволоса, ни Зои Световой не будет в ОНК. Опять в ходу „черные списки“», — написала Светова в фейсбуке.

По мнению Световой, ее «забраковал» глава палаты Валерий Фадеев.

В Общественной палате обвинения Световой не прокомментировали. В сообщении о результатах донабора сказано, что «более 25 процентов заявлений» «не соответствовали требованиям, установленным законодательством».