В Австрии правые договорились о создании коалиции. Канцлером станет 31-летний Себастьян Курц

Договоренность была достигнута спустя два месяца после парламентских выборов, на которых Австрийская народная партия заняла первое место с 31,5%, а Партия свободы заняла третье место, набрав 26%.

Австрийская народная партия под руководством Себастьяна Курца, который последние годы возглавлял австрийский МИД, выиграла парламентские выборы несмотря на то, что незадолго до выборов была по опросам третьей.

Курц объявил об обновлении консервативных сил и перехватил часть повестки Партии свободы, за что лидер ультраправых называл его самозванцем. В частности, он обещал ограничить поток беженцев и бороться с «исламизацией» страны, а также ограничить страну от вмешательства Евросоюза во внутренние дела. В то же время, он выступал за проевропейский путь и приверженность Австрии общегуманистическим ценностям.