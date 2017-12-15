Зрителя «Артдокфеста» арестовали на семь суток за неповиновение полиции. Он говорит, что спорил с активистами SERB

Пресненский суд Москвы арестовал на семь суток Виталия Леонтьева, который был задержан в кинотеатре «Октябрь» 10 декабря вместе с активистами SERB, сорвавшими показ фильма «Полет пули». Об этом сообщает «ОВД-Инфо».

Леонтьева, как ранее и троих активистов SERB, признали виновным в неповиновении полиции.

Как пишет «ОВД-Инфо» со слов самого Леонтьева, когда активисты SERB во время сеанса стали оскорблять зрителей, он «не стал терпеть подобных выходок и вступил с ними в полемику». Прибывшие полицейские задержали его вместе с теми, кто сорвал показ.

Сотрудники полиции написали в протоколе, что Леонтьев был среди тех, кто пытался сорвать показ, и сопротивлялся задержанию. Мужчина утверждает, что это не так. По словам президента «Артдокфеста» Виталия Манского, суд не принял к рассмотрению переданные организаторами фестиваля видеозаписи, свидетельствующие о невиновности Леонтьева.