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Зрителя «Артдокфеста» арестовали на семь суток за неповиновение полиции. Он говорит, что спорил с активистами SERB

ОВД-Инфо
16:48, 15 декабря 2017
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Пресненский суд Москвы арестовал на семь суток Виталия Леонтьева, который был задержан в кинотеатре «Октябрь» 10 декабря вместе с активистами SERB, сорвавшими показ фильма «Полет пули». Об этом сообщает «ОВД-Инфо».

Леонтьева, как ранее и троих активистов SERB, признали виновным в неповиновении полиции.

Как пишет «ОВД-Инфо» со слов самого Леонтьева, когда активисты SERB во время сеанса стали оскорблять зрителей, он «не стал терпеть подобных выходок и вступил с ними в полемику». Прибывшие полицейские задержали его вместе с теми, кто сорвал показ.

Сотрудники полиции написали в протоколе, что Леонтьев был среди тех, кто пытался сорвать показ, и сопротивлялся задержанию. Мужчина утверждает, что это не так. По словам президента «Артдокфеста» Виталия Манского, суд не принял к рассмотрению переданные организаторами фестиваля видеозаписи, свидетельствующие о невиновности Леонтьева.

Полицейские также не стали разбираться в конфликте задержанных: они написали в протоколе, что Леонтьев, как и другие недовольные показом фильма, пытался сорвать кинопросмотр и кричал при этом «Слава Украине!».

ОВД-Инфо
10 декабря активисты движения SERB сорвали показ на «Артдокфесте» документального фильма Беаты Бубенец «Полет пули», который рассказывает о бойцах украинского добровольческого батальона «Айдар». Активисты расплескали в зале кинотеатра «Октябрь» в Москве пахучую жидкость и стали оскорблять зрителей и угрожать им. В итоге показ был отменен.
Трое активистов SERB, в том числе лидер движения Игорь Бекетов, были арестованы на семь суток за неповиновение полиции.

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