Замглавы Росимущества арестована по делу о хищении 150 миллионов рублей

Заместитель главы Росимущества Елена Паткина арестована по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. Заседание по мере пресечения прошло 11 декабря, но о нем стало широко известно только четыре дня спустя.

По информации «Коммерсанта», Паткину задержали 10 декабря на Казанском вокзале Москвы, куда она приехала, возвращаясь с больничного. Тогда же ФСБ и Главное управление МВД по экономической безопасности и борьбе с коррупцией провели обыски по 15 адресам, в том числе в офисе Росимущества.

Расследование дела, пишет газета, не указывая источники, началось в августе 2017 года. Оно связано с делом об обналичивании денег против предпринимателя Андрея Южакова, услугами которого, по версии следствия, пользовались сотрудники Росимущества, в том числе управления по Московской области, которое до 2017 года возглавляла Паткина.

По версии следствия, через компанию Южакова выводились средства Росимущества, которые поступали в ведомство от компаний, участвовавших в торгах. В рамках дела задержаны бывшие бухгалтеры областного управления ведомства Наталья Нугаева и Марина Чичерина. По информации «Коммерсанта», Нугаева начала сотрудничать со следствием и была помещена под домашний арест, а ее коллега — в СИЗО.

В самом Росимуществе газете заявили, что об аресте замглавы ведомства им ничего не известно — она находится на больничном.

Как отмечает «Коммерсант», в 2014 году в Татарстане уже возбуждали уголовное дело в связи с распродажей имущества, к которой могла быть причастна Паткина. Через год его закрыли «в связи с неустановлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого».