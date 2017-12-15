X5 Retail Group купила супермаркеты «OʼКей»

X5 Retail Group договорилась о покупке 32 супермаркетов «OʼКей». Сделка одобрена Федеральной антимонопольной службой (ФАС), сообщает ТАСС со ссылкой на заявление «OʼКей».

Сделка распространяется на 18 магазинов «OʼКей» в Санкт-Петербурге, четыре — в Москве, два — в Волгограде, а также по одному — в Московской и Ленинградской областях, в Астрахани, Воронеже, Липецке, Тольятти, Краснодаре и Новочеркасске. Все эти супермаркеты будут интегрированы в сеть «Перекресток», принадлежащую X5 Retail Group.

В 14 случаях, сообщает РБК со ссылкой на заявление X5 Retail Group, в сделку включены здания, в которых расположены супермаркеты «OʼКей».

Сумму сделки стороны не разглашают.