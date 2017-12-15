X5 Retail Group купила супермаркеты «OʼКей»
X5 Retail Group договорилась о покупке 32 супермаркетов «OʼКей». Сделка одобрена Федеральной антимонопольной службой (ФАС), сообщает ТАСС со ссылкой на заявление «OʼКей».
Сделка распространяется на 18 магазинов «OʼКей» в Санкт-Петербурге, четыре — в Москве, два — в Волгограде, а также по одному — в Московской и Ленинградской областях, в Астрахани, Воронеже, Липецке, Тольятти, Краснодаре и Новочеркасске. Все эти супермаркеты будут интегрированы в сеть «Перекресток», принадлежащую X5 Retail Group.
В 14 случаях, сообщает РБК со ссылкой на заявление X5 Retail Group, в сделку включены здания, в которых расположены супермаркеты «OʼКей».
Сумму сделки стороны не разглашают.
По состоянию на конец октября 2017 года в группу «ОʼКей», сообщает РБК, входили 37 супермаркетов и 72 гипермаркета под брендом «ОʼКей», а также 60 дискаунтеров «Да!».
О планах X5 Retail Group купить супермаркеты «ОʼКей» стало известно в марте 2017 года. Тогда эксперты, опрошенные РБК, оценивали стоимость сделки в 4-8 миллиардов рублей за все 37 супермаркетов сети.
В X5 Retail Group входят, в числе прочего, магазины «Пятерочка» и «Перекресток» разных форматов, а также гипермаркеты «Карусель». Всего под управлением компании находятся 11326 магазинов.
X5 Retail Group заняла первое место по выручке среди продовольственных ритейлеров в России за 2016 год, «ОʼКей» по этому показателю была на седьмом месте.