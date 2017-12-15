«ВАДА объективно принимает решения». Агентство ответило на слова Путина о «давлении» и «запугивании»

Всемирное антидопинговое агентство прокомментировало слова президента РФ Владимира Путина, заявившего на ежегодной пресс-конференции, что на ВАДА и Международный олимпийский комитет «давят с утра до ночи, запугивают».

В ответе антидопингового агентства на запрос «Р-Спорта» в частности говорится: «ВАДА объективно принимает решения в рамках своей миссии как лидера совместного всемирного движения за спорт без допинга».

Антидопинговое агентство также подчеркнуло, что является «прозрачной и нейтральной организацией».