«ВАДА объективно принимает решения». Агентство ответило на слова Путина о «давлении» и «запугивании»
Всемирное антидопинговое агентство прокомментировало слова президента РФ Владимира Путина, заявившего на ежегодной пресс-конференции, что на ВАДА и Международный олимпийский комитет «давят с утра до ночи, запугивают».
В ответе антидопингового агентства на запрос «Р-Спорта» в частности говорится: «ВАДА объективно принимает решения в рамках своей миссии как лидера совместного всемирного движения за спорт без допинга».
Антидопинговое агентство также подчеркнуло, что является «прозрачной и нейтральной организацией».
«Решения принимаются советом учредителей, который на 50% состоит из представителей спорта и на 50% — из государственных представителей, и проводит публичные встречи два раза в год», — говорится в заявлении агентства на запрос «Р-Спорт».