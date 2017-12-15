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«ВАДА объективно принимает решения». Агентство ответило на слова Путина о «давлении» и «запугивании»

"Р-Спорт"
07:32, 15 декабря 2017
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Всемирное антидопинговое агентство прокомментировало слова президента РФ Владимира Путина, заявившего на ежегодной пресс-конференции, что на ВАДА и Международный олимпийский комитет «давят с утра до ночи, запугивают».

В ответе антидопингового агентства на запрос «Р-Спорта» в частности говорится: «ВАДА объективно принимает решения в рамках своей миссии как лидера совместного всемирного движения за спорт без допинга».

Антидопинговое агентство также подчеркнуло, что является «прозрачной и нейтральной организацией».

«Решения принимаются советом учредителей, который на 50% состоит из представителей спорта и на 50% — из государственных представителей, и проводит публичные встречи два раза в год», — говорится в заявлении агентства на запрос «Р-Спорт».

"Р-Спорт"
Владимир Путин заявил о давлении на ВАДА и МОК на ежегодной пресс-конференции, отвечая на вопрос об обвинении российских спортсменов в нарушении антидопинговых правил. Путин тогда также сообщил, что бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков, ставший информатором ВАДА, «находится под контролем американских спецслужб».
Из-за обвинений в употреблении допинга российские легкоатлеты не были допущены до Олимпиады в Рио в 2016 году, а сборная России отстранена от Зимней Олимпиады-2018. Российские спортсмены смогут принять участие в Зимних Играх лишь под нейтральным флагом.

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