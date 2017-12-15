ЦБ снизил ключевую ставку в шестой раз за год
Банк России объявил о снижении ключевой ставки до 7,75% годовых. Ставка снижена на 0,5 процентных пункта. Эксперты, сообщает «Интерфакс», прогнозировали, что ЦБ снизит ставку лишь на 0,25 процентных пункта.
В первом полугодии 2018 года, говорится в сообщении регулятора, Банк России «допускает возможность» некоторого дальнейшего снижения ключевой ставки.
ЦБ подтвердил ранее данные прогнозы по инфляции (4% к концу 2018 года) и росту ВВП (1,7-2,2% в 2017 году, 1,5-2,0% в 2018 году).
При этом Банк России заявил, что «будет отслеживать риски со стороны внешних факторов на всем прогнозном горизонте».
Следующее заседание Совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 9 февраля 2018 года.