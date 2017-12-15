ЦБ снизил ключевую ставку в шестой раз за год

Банк России объявил о снижении до 7,75% годовых. Ставка снижена на 0,5 процентных пункта. Эксперты, сообщает «Интерфакс», прогнозировали, что ЦБ снизит ставку лишь на 0,25 процентных пункта.

В первом полугодии 2018 года, говорится в сообщении регулятора, Банк России «допускает возможность» некоторого дальнейшего снижения ключевой ставки.

ЦБ подтвердил ранее данные прогнозы по инфляции (4% к концу 2018 года) и росту ВВП (1,7-2,2% в 2017 году, 1,5-2,0% в 2018 году).

При этом Банк России заявил, что «будет отслеживать риски со стороны внешних факторов на всем прогнозном горизонте».