Прокуратура начала проверку задержания 22 человек в ночном клубе в Ельце. На видео попало избиение посетителей

Прокуратура Липецкой области начала проверку действий полицейских при массовом задержании посетителей ночного клуба «Каракум» в Ельце.

«Прокуратурой будет дана правовая оценка действиям полицейских с точки зрения федерального закона <…> „О полиции“ и, в случае подтверждения нарушения конституционных прав граждан, допущенных при их задержании, приняты необходимые меры по наказанию виновных», — заявили в ведомстве.

Обращение к прокурору и МВД подал местный депутат Павел Евграфов, который 14 декабря рассказал о случившемся на заседании областного совета депутатов. Как пишет издание Gorod48, он передал им записи с камер видеонаблюдения в клубе, сделанные в ночь происшествия.

В ночной клуб в Ельце ворвались люди в масках ДТП и ЧП Елец Онлайн

На опубликованном в интернете видео видно, как люди в масках врываются в клуб и кладут на пол находящихся там мужчин (а также людей, стоявших на улице). При этом они применяют силу и наносят удары некоторым из посетителей. С одного из них они стаскивают одежду.

В областном управлении МВД заявили Gorod48, что силовики приехали в клуб после звонка о драке и сбыте и употреблении наркотиков в клубе. 22 человека были доставлены в полицию, из них один оказался под действием наркотиков. Полицейские также выяснили, что клуб без лицензии продавал алкоголь.