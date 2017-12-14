Задержанный после теракта в Петербурге приговорен к 5 годам колонии за вербовку в ИГ

Задержанный в ходе расследования дела о теракте в метро Петербурга Обид Абдыраимов приговорен к пяти годам колонии общего режима.

Суд признал Абдыраимова виновным в вербовке боевиков для «Исламского государства» (ч. 1 ст. 205.1 Уголовного кодекса РФ).

Абдарымов во время следствия признал свою вину и его дело рассматривалось в особом порядке — без исследования доказательств.

Прокуратура просила приговорить Абдыраимова к шести годам колонии общего режима, защита — к трем годам лишения свободы.

Первоначально сообщалось, что Абдыраимов подозревается в причастности к теракту в метро Петербурга в апреле 2017 года. Однако в обвинительном заключении в деле Абдыраимова взрыв в метро не упоминался.