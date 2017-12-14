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Задержанный после теракта в Петербурге приговорен к 5 годам колонии за вербовку в ИГ

РИА Новости
11:03, 14 декабря 2017
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Задержанный в ходе расследования дела о теракте в метро Петербурга Обид Абдыраимов приговорен к пяти годам колонии общего режима.

Суд признал Абдыраимова виновным в вербовке боевиков для «Исламского государства» (ч. 1 ст. 205.1 Уголовного кодекса РФ).

Абдарымов во время следствия признал свою вину и его дело рассматривалось в особом порядке — без исследования доказательств.

Прокуратура просила приговорить Абдыраимова к шести годам колонии общего режима, защита — к трем годам лишения свободы.

Первоначально сообщалось, что Абдыраимов подозревается в причастности к теракту в метро Петербурга в апреле 2017 года. Однако в обвинительном заключении в деле Абдыраимова взрыв в метро не упоминался.

Суд назначил с учетом данных о личности подсудимого «самое минимальное наказание, возможное по закону», разъяснил судья после оглашения приговора.

РИА Новости
3 апреля в метро Петербурга террорист-смертник привел в действие взрывное устройство. Погибли 15 пассажиров, более ста получили ранения. Взрыв, как было объявлено, устроил Акбаржон Джалилов — уроженец Киргизии, получивший российское гражданство.
В рамках расследования дела о теракте в метро Петербурга были задержаны 10 выходцев из стран Средней Азии, включая Обида Абдыраимова. Дела остальных фигурантов до суда пока не дошли.
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