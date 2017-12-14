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«Ведомости»: Сергей Миронов «на 99%» не пойдет на выборы президента

Ведомости
05:50, 14 декабря 2017
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Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов откажется от участия в президентских выборах. Этот вопрос «решен на 99%», заявили «Ведомостям» неназванные источники, близкие к партии и Кремлю.

Чтобы избежать «ущерба для своей политической репутации» партия в этом случае отправит своего депутата в инициативную группу, которая будет сформирована для поддержки Владимира Путина. Такая группа нужна будет, если Путин пойдет на выборы самовыдвиженцем.

Представитель «Справедливой России» заявил газете, что решение о выдвижении кандидата от партии будет принято на съезде 25 декабря.

В группу поддержки Путина также может войти единственный депутат Госдумы от партии «Родина» Алексей Журавлев.

В ноябре источники РБК рассказывали, что эсерам не хватает денег на предвыборную кампанию, поэтому Сергей Миронов может отказаться от участия в выборах президента.
Миронов — единственный из представителей системной оппозиции, который еще не заявил о своем выдвижении. О намерении участвовать уже заявили Геннадий Зюганов (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР) и Григорий Явлинский («Яблоко»).
Выборы президента России пройдут 18 марта. Ожидается, что Совет Федерации даст старт предвыборной кампании на заседании 15 декабря.

Путин 18 лет у власти

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