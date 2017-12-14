«Ведомости»: Сергей Миронов «на 99%» не пойдет на выборы президента
Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов откажется от участия в президентских выборах. Этот вопрос «решен на 99%», заявили «Ведомостям» неназванные источники, близкие к партии и Кремлю.
Чтобы избежать «ущерба для своей политической репутации» партия в этом случае отправит своего депутата в инициативную группу, которая будет сформирована для поддержки Владимира Путина. Такая группа нужна будет, если Путин пойдет на выборы самовыдвиженцем.
Представитель «Справедливой России» заявил газете, что решение о выдвижении кандидата от партии будет принято на съезде 25 декабря.
В группу поддержки Путина также может войти единственный депутат Госдумы от партии «Родина» Алексей Журавлев.
В ноябре источники РБК рассказывали, что эсерам не хватает денег на предвыборную кампанию, поэтому Сергей Миронов может отказаться от участия в выборах президента.
Миронов — единственный из представителей системной оппозиции, который еще не заявил о своем выдвижении. О намерении участвовать уже заявили Геннадий Зюганов (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР) и Григорий Явлинский («Яблоко»).
Выборы президента России пройдут 18 марта. Ожидается, что Совет Федерации даст старт предвыборной кампании на заседании 15 декабря.