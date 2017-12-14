В ответ на критику Путина Саакашвили заявил, что российский президент боится его «как черт ладана»
Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили прокомментировал слова Владимира Путина, назвавшего его действия на Украине «плевком в лицо грузинского и украинского народов».
Саакашвили высказал уверенность, что уголовное дело против него и его арест — это «совместная операция ФСБ и СБУ». «Путина больше всех устраивает существующая в Украине «будка» и он не хочет ее расшатывать, а меня он ненавидит и боится как черт ладана», — считает Саакашвили.
«Ну не может Путин меня никак забыть!», — написал Михаил Саакашвили в фейсбуке.
Во время пресс-конференции 14 декабря Владимир Путин отметил, что Саакашвили раньше был президентом Грузии, а теперь «кричит на весь мир: «Я украинец». «На Украине что, нет настоящих украинцев? И Украина все это терпит, понимаете. Так жалко на это смотреть, у меня сердце кровью обливается», — сказал Путин.
Генпрокуратура Украины подозревает Михаила Саакашвили в попытке незаконной смены власти в стране на деньги бизнесмена Сергея Курченко, близкого к семье бывшего президента Украины Виктора Януковича. По версии прокуратуры, Курченко финансирует акции протеста сторонников Саакашвили, требующих отставки президента Украины Петра Порошенко. Саакашвили и Курченко заявили, что не знают друг друга.
5 декабря Михаила Саакашвили попытались задержать в Киеве, но тогда его отбили сторонники, после чего Саакашвили отправился в палаточный лагерь протестующих около Верховной Рады. 8 декабря его все-таки удалось задержать, однако суд отказался посадить его под домашний арест. После заседания Саакашвили вышел на свободу.