В ответ на критику Путина Саакашвили заявил, что российский президент боится его «как черт ладана»

Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили прокомментировал слова Владимира Путина, назвавшего его действия на Украине «плевком в лицо грузинского и украинского народов».

Саакашвили высказал уверенность, что уголовное дело против него и его арест — это «совместная операция ФСБ и СБУ». «Путина больше всех устраивает существующая в Украине «будка» и он не хочет ее расшатывать, а меня он ненавидит и боится как черт ладана», — считает Саакашвили.