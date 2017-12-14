В московском метро остановлено движение поездов от «Таганской» до «Выхино»

Обновление: По предварительной версии, причиной сбоя в движении поездов на Таганско-Краснопресненской стало повреждение изолятора электрического кабеля, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. Движение, по его данным, было прервано на 12 минут для замены изолятора.

На Таганско-Краснопресненской линии московского метро прервано движение поездов от станции «Таганская» до «Выхино», сообщает The Village со ссылкой на очевидцев. Объявление о прерванном «по техническим причинам» движении звучат на станциях.

Московский метрополитен, в свою очередь, сообщил в официальном твиттере, что на Таганско-Краснопресненской линии были увеличены интервалы движения поездов.

11:20-30 Таганско-Краснопресненская линия. Были увеличены интервалы движения поездов по техническим причинам. — Московское метро (@MetroOperativno) December 14, 2017

В 11:40 мск в твиттере метро появилось сообщение о том, что «движение вводится в график».