«Игорь Иванович никогда не отказывался прийти в суд… Просто суд в связи с его занятостью выбрал такую форму ведения судебного следствия. Это выбор суда», — сказал Леонтьев.

Глава «Роснефти» Игорь Сечин не отказывался прийти в суд дать показания по делу бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева. Об этом в четверг агентству ТАСС заявил пресс-секретарь нефтяной компании Михаил Леонтьев.

14 декабря Владимир Путин в ходе своей пресс-конференции заявил, что Игорь Сечин мог бы и прийти в суд по делу Улюкаева. При этом президент подчеркнул, что никаких законов глава «Роснефти» своими действиями не нарушал.

Сечина четыре раза вызывали для дачи показаний по делу Улюкаева, но он так и не явился на заседания, сославшись на плотный рабочий график.

Бывшего главу Минэкономразвития Алексея Улюкаева обвиняют в вымогательстве у главы «Роснефти» взятки в два миллиона долларов. Приговор ему будет оглашен 15 декабря.