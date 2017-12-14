Харви Вайнштейн отверг обвинения Сальмы Хайек в домогательствах

Представитель продюсера Харви Вайнштейна заявил, что утверждения актрисы Сальмы Хайек о сексуальных домогательствах не соответствует действительности.

«Все обвинения сексуального характера в изложении Сальмы неточны и свидетели вспоминают те события по-другому», — сказано в заявлении, опубликованном изданием Deadline.

По словам представителя Вайнштейна, продюсер «не помнит», чтобы он вынуждал Сальму Хайек сняться в постельной сцене с женщиной в фильме «Фрида»; при этом эта линия была «частью истории», так как героиня Хайек Фрида Кало была бисексуальна.

В заявлении также сказано, что Вайнштейн, вопреки утверждениям Хайек, всячески способствовал реализации проекта и считает ее «первоклассной актрисой».

Представители Харви Вайнштейна, которого обвинили в домогательствах и сексуальном насилии десятки женщин, ранее практически не комментировали отдельные обвинения. После появления первых публикаций продюсер извинился за домогательства и отверг обвинения в принуждении к сексу.