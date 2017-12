Член Палаты представителей Кентукки покончил с собой после обвинений в сексуальном насилии над несовершеннолетней

После того, как в начале октября The New Yorker и The New York Times опубликовали статьи с обвинениями в адрес влиятельного голливудского продюсера Харви Вайнштейна, в США началось массовое движение против сексуального насилия и домогательств.

С обвинениями в неподобающем сексуальном поведении столкнулись в том числе некоторые американские политики, например, кандидат в сенаторы от штата Алабама Рой Мур (он проиграл выборы в Сенат), сенатор Эл Франкен (он объявил об отставке) и президент Дональд Трамп