Член Палаты представителей Кентукки покончил с собой после обвинений в сексуальном насилии над несовершеннолетней

Член Палаты представителей штата Кентукки и пастор Церкви огненного сердца в Луисвилле Дэн Джонсон, вероятно, покончил с собой после обвинений в сексуальном насилии в отношении девочки-подростка, сообщает Associated Press.

Как сообщил коронер округа Буллитт в Кентукки, 57-летний Джонсон погиб от огнестрельного ранения на безлюдном мосту в городе Маунт Вашингтон в ночь на 14 декабря. По словам коронера, предполагаемая причина смерти — самоубийство.

Дэн Джонсон был избран в Палату представителей Кентукки от Республиканской партии в 2016 году. 11 декабря 2017-го центр журналистских расследований штата опубликовал рассказ женщины, утверждающей, что в 2013 году подверглась нападению сексуального характера со стороны Джонсона. В тот момент ей было 17 лет. По словам женщины, после инцидента она заявила в полицию, но дело было закрыто без предъявления обвинений. Джонсон назвал слова женщины ложью.

13 декабря Джонсон оставил запись в фейсбуке с просьбой позаботиться о его жене. Он упомянул в посте посттравматическое стрессовое расстройство и заявил, что больше не может справиться с ним. «Оно забрало мою жизнь, но небеса — это мой дом», — написал Джонсон.