Житель Москвы приговорен к трем годам за убийство фазанов в Парке Горького
Житель Москвы Никита Кашенцев приговорен к трем годам и месяцу заключения в исправительной колонии за убийство 12 фазанов, живших в Парке Горького.
Кашенцев признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 245 УК РФ (жестокое обращение с животными, повлекшее их гибель, совершенное из хулиганских побуждений, с применением садистских методов).
30 сентября Кашенцев, находясь в состоянии алкогольного опьянения, проник в вольер, где содержались фазаны и убил птиц, в том числе занесенных в Красную книгу.
«Ранее судимый Кашенцев поочередно отловил самца и самку фазана алмазного, двух самцов фазана золотого, двух самцов фазана королевского, двух самцов фазана непальского, двух самцов фазана свайно (занесен в Красную книгу), а также самца и самку фазана охотничьего, которых впоследствии убил», — говорится в сообщении.