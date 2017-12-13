Житель Москвы приговорен к трем годам за убийство фазанов в Парке Горького

Житель Москвы Никита Кашенцев приговорен к трем годам и месяцу заключения в исправительной колонии за убийство 12 фазанов, живших в Парке Горького.

Кашенцев признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 245 УК РФ (жестокое обращение с животными, повлекшее их гибель, совершенное из хулиганских побуждений, с применением садистских методов).

30 сентября Кашенцев, находясь в состоянии алкогольного опьянения, проник в вольер, где содержались фазаны и убил птиц, в том числе занесенных в Красную книгу.