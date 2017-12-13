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Житель Москвы приговорен к трем годам за убийство фазанов в Парке Горького

Интерфакс
06:14, 13 декабря 2017
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Житель Москвы Никита Кашенцев приговорен к трем годам и месяцу заключения в исправительной колонии за убийство 12 фазанов, живших в Парке Горького.

Кашенцев признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 245 УК РФ (жестокое обращение с животными, повлекшее их гибель, совершенное из хулиганских побуждений, с применением садистских методов).

30 сентября Кашенцев, находясь в состоянии алкогольного опьянения, проник в вольер, где содержались фазаны и убил птиц, в том числе занесенных в Красную книгу.

«Ранее судимый Кашенцев поочередно отловил самца и самку фазана алмазного, двух самцов фазана золотого, двух самцов фазана королевского, двух самцов фазана непальского, двух самцов фазана свайно (занесен в Красную книгу), а также самца и самку фазана охотничьего, которых впоследствии убил», — говорится в сообщении.

Интерфакс
Фазаны были убиты в мини-зоопарке «Природный заказник Воробьевы горы», входящем в состав парка культуры и отдыха имени Горького. «МК» сообщал, что убивший фазанов не смог внятно объяснить мотивы своего поступка.
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