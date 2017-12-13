Сбербанк вложит 30 миллиардов рублей в совместное предприятие с «Яндекс.Маркетом»

Сбербанк и «Яндекс» подписали соглашение о создании совместного предприятия на базе «Яндекс.Маркета». Об этом говорится в пресс-релизе «Яндекса», поступившем в «Медузу».

Государственный банк вложит в новое предприятие 30 миллиардов рублей, тогда как общая стоимость СП оценивается в 60 миллиардов. «Основной задачей „Яндекс.Маркета“ станет создание сервиса розничной интернет-торговли для пользователей. В России, Грузии, странах СНГ и в Прибалтике „Яндекс“ и Сбербанк будут заниматься интернет-торговлей только в рамках „Яндекс.Маркета“», — говорится в сообщении.

После одобрения регуляторов стороны ожидают, что сделка будет закрыта в первой половине 2018 года.