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Полковника Захарченко заподозрили в покупке замка в Лондоне

ТАСС
16:15, 13 декабря 2017
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Следствие по делу полковника Дмитрия Захарченко, которого обвиняют в получении взятки, подозревает его в покупке во время службы в МВД недвижимости за границей, в том числе «замка в Лондоне». Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к следствию.

По словам источника агентства, документы на эту недвижимость сотрудники ФСБ потребовали во время обыска у бывшей гражданской жены Захарченко Марии Семыниной. По словам адвоката женщины, таких документов у нее не было.

«Моя доверительница не обладает никакой информацией и тем более никакой недвижимостью за границей. Кроме того, деньги, которые у нее сегодня забрали, были единственными денежными средствами, оставшимися на жизнь», — подчеркнул адвокат. <…> В ходе обыска у Семыниной «были изъяты около 2 тыс. евро, медицинские документы детей, а также телефоны и планшеты».

ТАСС
Полковник Дмитрий Захарченко был заместителем начальника управления «Т» в Главном управлении экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России. В сентябре 2016 года его арестовали по делу о получении взяток, злоупотреблении должностными полномочиями и воспрепятствовании осуществлению правосудия.
При обыске в квартирах Захарченко и его родственников были обнаружены денежные средства в разной валюте на общую сумму более восьми миллиардов рублей. В декабре 2017-го суд конфисковал его имущество на девять миллиардов, в том числе 27 объектов недвижимости и четыре машины. Сам Захарченко, по утверждению прокуратуры, заявил, что накопил девять миллиардов рублей с зарплаты. 
Отец Захарченко также находится под стражей по обвинению в растрате. Мать и сестра полковника, у которых при обыске также были найдены деньги, находятся за границей.

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