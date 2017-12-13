Полковника Захарченко заподозрили в покупке замка в Лондоне

Следствие по делу полковника Дмитрия Захарченко, которого обвиняют в получении взятки, подозревает его в покупке во время службы в МВД недвижимости за границей, в том числе «замка в Лондоне». Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к следствию.

По словам источника агентства, документы на эту недвижимость сотрудники ФСБ потребовали во время обыска у бывшей гражданской жены Захарченко Марии Семыниной. По словам адвоката женщины, таких документов у нее не было.