Переговоры о создании совместного предприятия Сбербанка и Alibaba прекращены

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Российский Сбербанк и китайская Alibaba прекратили переговоры о создании совместного предприятия на рынке онлайн-торговли. Об этом со ссылкой на осведомленные источники пишет Financial Times.

Причина разногласий не приводится, но издание отмечает, что переговоры продолжались почти год.