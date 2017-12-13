Переговоры о создании совместного предприятия Сбербанка и Alibaba прекращены
Российский Сбербанк и китайская Alibaba прекратили переговоры о создании совместного предприятия на рынке онлайн-торговли. Об этом со ссылкой на осведомленные источники пишет Financial Times.
Причина разногласий не приводится, но издание отмечает, что переговоры продолжались почти год.
В январе 2017 года «Коммерсант» писал, что в ближайшее время Сбербанк и Alibaba могут создать совместный интернет-магазин. Официально это не подтверждалось.
При этом Alibaba в 2017 году открыла в России магазин Tmall, который предлагает товары среднего и верхнего ценовых сегментов.
Специальный раздел для товаров из китайских магазинов также запустил «Яндекс.Маркет».