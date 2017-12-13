«Фабрика троллей» потратила меньше доллара на рекламу в фейсбуке перед референдумом по «Брекзиту»
Российское «Агентство интернет-исследований» потратило 97 центов на рекламные посты в фейсбуке перед голосованием по выходу Великобритании из Евросоюза в 2016 году. Об этом компания Facebook сообщила комиссии по расследованию возможного вмешательства России в референдум о «Брекзите».
По данным Facebook, за два месяца перед голосованием «Агентство интернет-исследований» разместило в соцсети три рекламных поста, которые пользователи фейсбука увидели в общей сложности двести раз. Посты затрагивали вопросы миграции, не касаясь напрямую референдума.
Правительство Великобритании начало расследовать возможное влияние России на голосование по «Брекзиту» осенью 2017 года — вскоре после того, как крупнейшие соцсети подтвердили попытки России повлиять на выборы президента США. О готовности сотрудничать с британскими властями в рамках расследования объявили Facebook и Twitter.
Ранее Facebook сообщила Конгрессу США, что с января 2015 года по август 2017 года — в период до и после выборов президента — «Агентство интернет-исследований» опубликовало в соцсети около 80 тысяч постов, которые появились в лентах у 126 миллионов пользователей. За это агентство заплатило Facebook более ста тысяч долларов.
Компания «Агентство интернет-исследований», которую связывают с бизнесменом Евгением Пригожиным, известна как «фабрика троллей» — ее сотрудники за деньги оставляют в интернете записи о политике нужной направленности. Ранее о «фабрике троллей» писали прежде всего в связи с ее деятельностью в российском интернете, но в 2017 году компанию обвинили в участии в кампании по вмешательству в американские выборы.