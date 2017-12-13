«Фабрика троллей» потратила меньше доллара на рекламу в фейсбуке перед референдумом по «Брекзиту»

Российское «Агентство интернет-исследований» потратило 97 центов на рекламные посты в фейсбуке перед голосованием по выходу Великобритании из Евросоюза в 2016 году. Об этом компания Facebook сообщила комиссии по расследованию возможного вмешательства России в референдум о «Брекзите».

По данным Facebook, за два месяца перед голосованием «Агентство интернет-исследований» разместило в соцсети три рекламных поста, которые пользователи фейсбука увидели в общей сложности двести раз. Посты затрагивали вопросы миграции, не касаясь напрямую референдума.