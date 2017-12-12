Центробанк предложил сократить количество монет

Количество монет в обращении в России значительно превосходит потребность в них, считает ЦБ. В связи с этим, цитирует РИА Новости письмо, направленное ЦБ в Ассоциацию российских банков, кредитным организациям рекомендовано стимулировать клиентов сдавать монеты на регулярной основе.

Чтобы наладить сбор монет, регулятор рекомендует банкам рассмотреть возможность установки в отделениях специальных монетоприемных устройств, а также пересмотреть свою тарифную политику для операций обмена.