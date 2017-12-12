Центробанк предложил сократить количество монет

РИА Новости
07:35, 12 декабря 2017
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Количество монет в обращении в России значительно превосходит потребность в них, считает ЦБ. В связи с этим, цитирует РИА Новости письмо, направленное ЦБ в Ассоциацию российских банков, кредитным организациям рекомендовано стимулировать клиентов сдавать монеты на регулярной основе.

Чтобы наладить сбор монет, регулятор рекомендует банкам рассмотреть возможность установки в отделениях специальных монетоприемных устройств, а также пересмотреть свою тарифную политику для операций обмена.

«Количество монет различных номиналов в обращении, приходящееся на одного гражданина Российской Федерации, значительно превосходит потребность как населения, так и хозяйствующих субъектов и примерно в 1,5 раза превышает уровень обеспеченности монетой в еврозоне», — сказано в сообщении.

РИА Новости
С 2012 года Центробанк перестал чеканить монеты номиналом в 1 и 5 копеек. Такое решение, пояснил тогда регулятор, было принято из-за того, что банки и магазины их не заказывают, а в обращении уже находится достаточное количество таких монет.
В России также есть монеты номиналом 10 копеек, 50 копеек, 1 рубль, 2 рубля, 5 рублей и 10 рублей. Также в рамках специальных памятных выпусков чеканятся монеты номиналом 25 рублей.
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