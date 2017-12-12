Счетная палата предложила способ увеличить сборы налогов за имущество

Счетная палата проверила, как собираются с физических лиц налоги на имущество и, по итогам проверки, разработала пакет предложений по реформе этой системы, пишет РБК.

В частности, Счетная палата предлагает отменить действующие правила, касающиеся недвижимости, права собственности на которую возникли до 31 декабря 1998 года. Сейчас регистрация таких объектов и постановка их на кадастровый учет происходит добровольно, что, по мнению Счетной палаты, мешает облагать это имущество налогами.

Эксперты, опрошенные изданием, отмечают, если предложение Счетной палаты будет принято, то постановка таких объектов на учет, будет, скорее всего, проводиться за счет граждан.

«Тут важно понимать, что состоятельные граждане и так поставили свои активы на кадастровый учет (если нет проблем с законом), а не очень состоятельные вряд ли найдут деньги на это, независимо от введения новых обязательств», — заявил председатель совета директоров консалтинговой IPT Group Павел Кориков.

Среди других предложений Счетной палаты — изменение системы предоставления субъектами РФ льгот по дорогостоящим автомобилям. Ведомство предлагает установить ограничения по количеству и мощности автомобилей, подпадающих под льготное налогообложение.

Также Счетная палата предлагает изменить порядок зачета переплаченных налогов или пени. В настоящий момент, переплата по федеральному налогу может быть зачтена только в счет уплаты федерального налога, по региональному — в счет регионального и так далее.

Счетная палата предлагает разрешить налоговым органам засчитывать переплату по федеральным налогам в счет погашения задолженности по региональным и местным.