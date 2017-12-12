Россия приостановила работу посольства в Йемене

Как сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, 12 декабря все российские дипломаты покинули страну. Посол России в Йемене Владимир Дедушкин и некоторая часть дипкорпуса будут временно работать в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

4 декабря в Сане был убит бывший президент Йемена Абдулла Салех. Последние годы его сторонники вместе с хуситами (боевыми группами мусульман-шиитов) принимали участие в вооруженном гражданском противостоянии с силами действующего президента Абд-Раббу Мансура Хади. Поводом для убийства Салеха и новой эскалации конфликта стал разрыв экс-президента с хуситами.