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Россия приостановила работу посольства в Йемене

Интерфакс
14:59, 12 декабря 2017
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Россия приняла решение о временной приостановке работы посольства в Сане, столице Йемена.

Как сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, 12 декабря все российские дипломаты покинули страну. Посол России в Йемене Владимир Дедушкин и некоторая часть дипкорпуса будут временно работать в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

4 декабря в Сане был убит бывший президент Йемена Абдулла Салех. Последние годы его сторонники вместе с хуситами (боевыми группами мусульман-шиитов) принимали участие в вооруженном гражданском противостоянии с силами действующего президента Абд-Раббу Мансура Хади. Поводом для убийства Салеха и новой эскалации конфликта стал разрыв экс-президента с хуситами.

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