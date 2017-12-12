«Огромная масса людей ни фига не может заработать деньги». Помощник президента о Роскосмосе

Коммерсант
10:32, 12 декабря 2017
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Помощник президента Андрей Белоусов упрекнул Роскосмос в существовании исключительно за бюджетный счет и неумении самостоятельно зарабатывать, сообщает «Коммерсант».

В подразделениях госкорпорации, сказал Белоусов, выступая на конференции «Космос как бизнес», работают около 220 тысяч человек.

«И вот эта огромная масса людей ни фига не может заработать деньги», — заявил помощник президента.

По словам помощника президента, Роскосмос «в хорошем смысле осваивает деньги», решая определенные технологические задачи, цитирует Белоусова РБК. К таким проектам он отнес систему ГЛОНАСС, космодром Восточный и работу МКС.

«Но это все железо, эта вся форма деятельности не деньги, извините», — сказал он.

В качестве позитивного примера Андрей Белоусов привел «Росатом». По его словам, после того, как корпорацию возглавил Сергей Кириенко, «Росатом» закрыл все федеральные целевые программы и начал зарабатывать деньги контрактами.

Коммерсант
Андрей Белоусов в 2012-2013 годах занимал пост министра экономического развития. Помощником президента Белоусов является с 2013 года.
Роскосмос получил статус госкорпорации в декабре 2016 года. До этого ведомство было Федеральным космическим агентством.
Статус госкорпораций в России также имеют Ростех, Росатом, Фонд реформирования ЖКХ, а также Внешэкономбанк и Агентство по страхованию вкладов.
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