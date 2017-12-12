«Огромная масса людей ни фига не может заработать деньги». Помощник президента о Роскосмосе

Помощник президента Андрей Белоусов упрекнул Роскосмос в существовании исключительно за бюджетный счет и неумении самостоятельно зарабатывать, сообщает «Коммерсант».

В подразделениях госкорпорации, сказал Белоусов, выступая на конференции «Космос как бизнес», работают около 220 тысяч человек.

«И вот эта огромная масса людей ни фига не может заработать деньги», — заявил помощник президента.

По словам помощника президента, Роскосмос «в хорошем смысле осваивает деньги», решая определенные технологические задачи, цитирует Белоусова РБК. К таким проектам он отнес систему ГЛОНАСС, космодром Восточный и работу МКС.

«Но это все железо, эта вся форма деятельности не деньги, извините», — сказал он.